Jose Mourinho Avrupa’da yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta mücadelesinde Portekiz temcilcisi Benfica, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi Alman ekibi Bayer Leverkusen 1-0'lık sonuçla kazandı. Bu sonucun ardından Benfica'nın 36 takımın yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde puan hasreti sürdü. Devler Ligi'nde bu sezon 4 maça çıkan Benfica'nın puanı bulunmuyor.

"SEVİYEME DÖNDÜM" DEMİŞTİ

Benfica'da dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünde takımın başında Portekizli teknik adam Jose Mourinho yer aldı. Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'ya gittiğinde "Kendi seviyeme döndüm" diyen Portekizli çalıştırıcının henüz Şampiyonlar Ligi'nde hiç puan alamaması dikkat çekti. Portekiz'de ünlü teknik adam Mourinho'ya tepkiler bu maçın ardından yükselmeye başladı.