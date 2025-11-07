A Milli Kadın Voleybol Takımı tam gaz

İlk maçında Afganistan'ı 3-0'lık net skorla geçmeyi başaran ay-yıldızlı takım, Boulevard SEF Arena'da oynanan karşılaşmayı da 3-0 kazanırken ikide iki yaptı. Karşılaşmaya iyi başlayan Filenin Sultanları ilk seti 25-19'luk sonuçla kazanmayı bildi: 1-0. Müsabakanın ikinci setinde de rakibine fırsat vermeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı seti 25-16'lık skorla üstünlükle tamamladı: 2-0.