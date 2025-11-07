A Milli Kadın Voleybol Takımı tam gaz

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci maçında İran'ı 3-0 mağlup etti.
İlk maçında Afganistan'ı 3-0'lık net skorla geçmeyi başaran ay-yıldızlı takım, Boulevard SEF Arena'da oynanan karşılaşmayı da 3-0 kazanırken ikide iki yaptı. Karşılaşmaya iyi başlayan Filenin Sultanları ilk seti 25-19'luk sonuçla kazanmayı bildi: 1-0. Müsabakanın ikinci setinde de rakibine fırsat vermeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı seti 25-16'lık skorla üstünlükle tamamladı: 2-0.
Son sette rakibine üstünlüğünü iyice kabul ettiren ve art arda bulduğu sayılarla farkı açan ayyıldızlılar, seti 25-13, maçı ise 3-0'lık skorla kazanmayı bildi. Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı puanını 6'ya yükseltirken zirveye kuruldu. Filenin Sultanları, 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki üçüncü maçında 9 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Azerbaycan ile karşılaşacak.