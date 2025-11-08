Bodrum çok farklı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK, evinde İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. Maça çok hızlı başlayan Ege temsilcisi, henüz 7. dakikada öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Fredy'nin yerden içeriye çevirdiği topa kale önünde Brazao vurdu ve top filelerle buluştu: 1-0. Bu golden sonra İstanbulspor daha çok kapanırken, Bodrum ise rakibinin açığını aramaya çalıştı. 45'te Bodrum FK'nın golcü ismi Seferi ceza sahası önünde topla buluştu. Bu oyuncunun sağına çekip çektiği sert şut köşeden ağlara gitti ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

İkinci yarıda da Bodrum FK atak oyununu sürdürdü. 52'de Seferi'nin ceza sahası içinde topu önüne alacağı sırada rakip oyuncunun araya girmesi sonucu top uzaklaştırıldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Meteoğlu, rakibin topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi. 54. dakikada Fredy penaltıyı gole çevirdi ve skor 3-0 oldu. 68. dakikada İstanbulspor savunmasının hatası sonucu topu kapan Seferi, yaklaşık 35 metre topu sürüp rakibini geçerek kalecinin yanından ağları bulmayı başardı: 4-0. 90+1'de Yusuf Sertkaya'nın içeriye sert ortasında arka direkte Ege Bilsel topu boş kaleye gönderdi ve karşılaşma 5-0 sona erdi.

SEFERİ VE FREDY YİNE YILDIZLAŞTI

Ege temsilcisinin bu sezon galibiyetlerinde önemli pay sahibi olan Taulant Seferi ve Fredy, dünkü karşılaşmayı da boş geçmedi. 2 gol atarak ligdeki toplam gol sayısını 9'a çıkartan Seferi, bu sezonki gol katkısını da 13'e yükseltmiş oldu. Takımın tecrübeli kaptanı Fredy ise ilk golün asistini yaptı ve penaltıyı da gole çevirdi. Angolalı orta saha, toplam gol katkısını 14'e çıkarmış oldu.