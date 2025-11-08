Egeliler kritik virajda

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Ege ekipleri bugün parkeye çıkıyor. Düşme hattındaki Karşıyaka bugün saat 18.00’de Türk Telekom’la Ankara’da, Merkezefendi ise saat 15.30’da Bahçeşehir Koleji ile İstanbul’da karşılaşacak.

HABER MERKEZİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde iki Ege temsilcisi Karşıyaka ve Merkezefendi Belediyesi Basket bugün kritik karşılaşmalarda galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak. Bu sezon oynadığı 6 müsabakada yalnızca 1 galibiyet alan, son 4 karşılaşmasını kaybederek düşme hattından çıkamayan Karşıyaka bugün Türk Telekom'la Ankara'da yükselişe geçme hedefiyle rakip olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Geçen hafta Tarrant'la yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, Başkent'teki Türk Telekom deplasmanı öncesi Samet Geyik'in rahatsızlığıyla da sarsıldı. Antrenman esnasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan oyuncunun yapılan kontrollerin ardından apandisit ameliyatı geçirdiği açıklandı. İzmir temsilcisi Karşıyaka'da pivot pozisyonunda sadece Egemen Güven kaldı.

MERKEZEFENDİ DE GURBETTE

Merkezefendi Belediyesi Basket ise İstanbul'da Bahçeşehir Koleji'yle kozlarını paylaşacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde Denizli temsilcisi Merkezefendi Basket'in ilk 6 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.

