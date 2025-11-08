Manisa FK gurbette Sivasspor önünde

Trendyol 1'inci Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalarak düşme hattına gerileyen Manisa Futbol Kulübü bugün Sivasspor'la deplasmanda çıkış yapma hedefiyle karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da start alacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Siyah-beyazlı Ege temsilcisinde sakatlığı süren genç savunmacı Ada İbik yine görev yapamayacak. Ligde 10 puanla 17'nci sırada bulunan Manisa FK son 10 müsabakada yalnızca 1 kez kazanabildi. Siyah-beyazlılarda geçen hafta iç sahadaki 3-0'lık Amed Sportif yenilgisi sonrası teknik direktör Taner Taşkın'ın istifası kabul edilmedi. Sivasspor'un ise 14 puanı bulunuyor.