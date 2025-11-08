Skandalda 21 gözaltı

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen bahis skandalı ile ilgili dün sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, düğmeye basarak harekete geçti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun geçen hafta toplam 149 hakeme hak mahrumiyeti cezası vermişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis hesaplarıyla ile ilgili açıklamalarını ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, 1 süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında dün gözaltı kararı verildi. Yürütülen soruşturmada, bahis hesapları bulunduğu ve bahis oynadıkları öne sürülen 17 hakem, "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

ÜÇ KİŞİYE ULAŞILAMADI

Aynı soruşturma kapsamında, Trendyol Süper Lig'de bulunan Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendvol Süper Lig'de bulunan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa futbol kulübünün sahibi olduğu şirketin sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Faruk Saraç hakkında 6222 sayılı Kanunda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu iddiaları bakımından gözaltı kararı verildi. Soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen 1 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi. 21 kişiden 2 kişinin yurtdışında olduğu, 1 kişinin de adresinde bulunamadığı tespit edilmiş olup geri kalan 18 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

TFF'DEN BAĞIMSIZ

Başsavcılığın yaptığı açıklamada "TFF'nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımından değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, res'en yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir" denildi.

İŞTE O HAKEMLER

Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında başsavcılık koordinesinde teknik ve fiziki takip yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

FATİH SARAÇ SERBEST BIRAKILDI

Kasımpaşaspor Başkanı ve iş insanı Mehmet Fatih Saraç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İş ve medya dünyasında uzun yıllardır önemli görevlerde bulunan Saraç, iddiaları reddederken, savcılığın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi

GAZETECİ UMUT EKEN AÇIKLAMADA BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavlığını'nın açıklamasında U.E isimiyle geçen kişi olduğu anlaşılan gazeteci Umut Eken, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Umut Eken paylaşımında "Gözaltına alındığım iddiası doğru değil. Yurt dışındayım. Gelişmelerden haberdar oldum. Hemen Türkiye'ye dönüyorum. İner inmez savcılıkta ifade vereceğim" ifadelerini kullandı