Trabzonspor’un rakibi Alanya

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta deplasmanda G.Saray ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, Alanya karşısında yara almadan yoluna devam etmek istiyor. Trabzon'da Nwakaeme'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Savic ve Salih ile kart cezalısı Bouchouari forma giyemeyecek.