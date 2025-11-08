Victor Nelsson’a milli takım daveti

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya kiralık olarak giden Victor Nelsson, İtalya'da istikrar buldu. İtalya Serie A'da oynanan 10 maçta da süre bulan Nelsson, bu gelişmenin ardından 8 ay sonra Danimarka Milli Takımı'na da geri döndü. Son olarak mart ayında aday kadroda yer alan 27 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın, Dünya Kupası Elemeleri'nde Beyaz Rusya ve İskoçya ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı. Nelsson, bu sezon Hellas Verona'da 10 lig maçında 900 dakika sahada kaldı. 2021 yılından bu yana Galatasaray formasını terleten Danimarkalının yaz döneminde teknik direktör Okan Buruk'un raporu sonrasında kiralanmasına karar verilmişti.