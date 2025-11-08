Victor Osimhen’in hedefi Ballon d’Or

Nijeryalı futbol yazarı Morakinyo Abodunrin, vatandaşı Victor Osimhen'in önemli bir bireysel hedefi bulunduğunu anlattı. Abodunrin dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü gözüne kestiren Osimhen'in bu hedefine sarı-kırmızılı forma ile de varabileceğine inandığını aktardı. Marikonyo Abodunrin "Osimhen'in gelişimini takip edenler dünyanın en iyisi olmak istediğini bilir. Osimhen şu yaptıklarını Avrupa'nın dev takımlarından herhangi biriyle yapsaydı, çoktan Ballon d'Or iddiasında olurdu. Düşünülemez olanı yapıp Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı olabilirse büyük bir ödül için öne çıkacaktır" dedi.