Fenerbahçe seri peşinde

Süper Lig'de çıkışa geçerek şampiyonlukta iddialı konuma gelen Fenerbahçe, bugün Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Son lig maçında Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın derbiyi deplasmanda 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetine imza attı. Alman teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, Kayserispor'u yenerek milli araya kayıpsız girmek istiyor.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler. Kanarya'da Oosterwolde ve Semedo, Kayserispor mücadelesine kart sınırında çıkacak. Bu iki oyuncu, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak maçta oynayamayacak.