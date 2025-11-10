Naz-Naz 90’da yıkıldı

Üçüncü Lig 4. Grup'ta alt sıralara demir atan Nazillispor, sahasında orta sıralarda mücadele eden Alanya 1221'e 3-2 yenilerek çöküşünü sürdürdü. Aydın temsilcisi mücadeleye oldukça etkili başladı. Mücadelenin 26., dakikasında Talha ile 1-0 öne geçen Naz-Naz, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. İkinci yarıda Alanya ekibi Emirhan ile 1-1 eşitliği sağladı. 79'da Samet Aydın, konuk takımı 2-1 göne geçirdi. Nazilli bu gole 3 dakika sonra cevap verdi. 82'de Mehmet Ali attığı golle Nazilli'yi umutlandırsa da 90'da İsmail Çarkacı son sözü söyledi ve Alanya 1221 maçtan 3-2 galip ayrıldı.