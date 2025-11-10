Petkim kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Aliağa Petkimspor, sahasında Esenler Erokspor'a 79-70 yenilerek iki haftalık galibiyet serisine son verdi. Aliağa Petkimspor, 7-4 ile maça başladıktan sonra Erok rakibini top kayıplarına zorladı ve savunma kaynaklı sayılarla 6. dakikada 16-11 öne geçti. Üçlük isabetlerle Petkim skoru 20-19'e getirirken bitime 0.4 saniye kala Erok, Thurman basketiyle ilk periyodu 22-20 önde tamamladı. Petkim ataklardan eli boş dönerken ikinci çeyreğin konuk ekip 7. dakikada farkı 7 sayıya (32-25) çıkardı. Ev sahibi Petkim, Yunus Emre Sonsırma ve Yannick Frankie'nin üçlükleriyle farkı 1 sayıya (37-36) indirdi.

DÖRDÜNCÜ PERİYOTTA ÇÖZÜLDÜ

Üçüncü periyodun ikinci dakikası içinde Petkim, Yannick Frankie ile skoru 39-37 lehine çevirdi. Erok savunma sertliği ile rakibinin ivmelenmesine izin vermedi ve yeniden skor üstünlüğünü eline geçirip 8. dakikada 5 sayılık (55- 50) avantaj yakaladı. Son periyoda Erok 61-54 önde girdi. Dördüncü periyoda 9-2 ile başlayan Erok 6 dakika kala farkı 14 sayıya (70-56) getirdi. Petkim agresif savunma yapmaya başlayınca fark dört buçuk dakika kala 7 sayıya (72-65) düştü ancak Erok daha fazlasına izin vermedi.