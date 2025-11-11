Aliağa Petkim serisini bitirdi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor art arda iki galibiyetten sonra iç sahada Esenler Erokspor'a 79-70 yenilerek fren yaptı. Ligde ve Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta çıktığı son maçları kazandıktan sonra iç sahada mağlup olan Petkimspor'da antrenör Özhan Çıvgın, "Son 4-5 haftadır aralıksız olarak maç oynuyoruz ve maalesef dinlenme fırsatı bulamadık. Bazı oyuncularımızda yorgunluk seviyesi oldukça yüksek. Buna rağmen oyuncularım geri adım atmadan mücadele etmeye devam ediyor. Bu maçtaki eksikleri ve hataları konuşup hemen toparlanmamız, bizim için çok önemli olan çarşamba günü oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" dedi. Petkim, Europe Cup'ta yarın AEK Larnaca'yı konuk edecek.