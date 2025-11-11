Efeler hata yapmadı

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda üçüncü galibiyetini aldı. Filenin Efeleri turnuvadaki dördüncü karşılaşmasında Bahreyn'i 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, Bahyren'i 22-25, 32-34 ve 22-25'lik setlerle mağlup etmeyi bildi. Kırmızı-beyazlılar, 4 maç sonunda aldığı 3 galibiyet ve topladığı 9 puanla zirvede yer alırken, 2. sırada 8 puanla İran, 3. sırada 4 puanla Bahreyn, 4. sırada 3 puanla Suudi Arabistan, 5. sırada 3 puanla Katar ve son sırada puansız Çad yer alıyor. Erkek Milli Takımımız, beşinci maçında bugün saat 19.00'da Suudi Arabistan ile karşılaşacak Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Milli takımımızın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn'in katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.