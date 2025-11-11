Haydi Sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün saat 13.00'te Tacikistan ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonda oynadığı tüm maçları set vermeden kazanan Filenin Sultanları, Tacikistan'ı da yenerek 4'te 4 yapmak istiyor. İlk maçta Afganistan'ı, ikinci karşılaşmada İran'ı ve son olarak Azerbaycan'ı 3-0'lık setlerle yenmeyi bilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, topladığı 9 puanla zirvede yer alıyor. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmayı da kazanarak adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale kalacak. Üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.