Manisa Futbol geçen yılı arıyor

BİRİNCİ Lig'de mücadele eden Manisa Futbol, Sivasspor yenilgisiyle çöküşünü sürdürdü. Siyah-beyazlılar, ligde 6 haftadır galibiyete hasret kalırken, geçen sezonki performansını arattı. Geçen yıla da kötü başlayan siyah-beyazlılar, 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgiyle 17 puanı hanesine yazdırmıştı. Ancak bu yıl daha da kötü bir performans ortaya koyan Manisa ekibi, aynı süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle sadece 10 puan alabildi. Geçen sezon 17 puanlık performansıyla 16. sırada yer alan, siyah-beyazlılar, bu sezon ise 13 hafta sonunda 18. basamakta kendine yer bulabildi. Son 6 maçta sadece 2 puan alabilen Manisa FK, milli ara dönüşü son sıradaki rakibi Adana Demir'i yenerek çıkışa geçmeyi planlıyor.