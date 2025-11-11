NBA’de Alperen fırtınası sürüyor

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün fırtınası sürüyor. Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendi. Fiserv Forum'da Bucks'a konuk olan Rockets'ta 39 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı. Konuk takımda Kevin Durant 31 sayı, 3 ribaunt, 7 asistle en skorer isim oldu. Reed Sheppard ve Jabari Smith Jr, galibiyete 16'şar sayılık katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 8 ribaunt, 3 asistlik performans sergilerken, Ryan Rollins 19 sayı, 5 asist, Myles Turner 13, Cole Anthony 12 sayı kaydetti. Houston Rockets'ta başantrenör Ime Udoka, milli oyuncu Alperen Şengün'ün Avrupalı yıldızlarla karşılaştığında her zaman ekstra performans sergilediğini söyledi. Alperen Şengün'ün Giannis Antetokounmpo'yu çok iyi savunduğunu belirten Udoka, "O ve Kevin Durant birbirlerini çok iyi tamamladılar ve dördüncü çeyrekte büyük bir başarı elde ettiler" ifadelerini kullandı.