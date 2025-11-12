Bahar havası kısa sürdü: Karşıyaka’da bütçe tartışması!

30 yıla yakın süredir kendi stadına kavuşamayan Karşıyaka Spor Kulübü'nün, geçtiğimiz ay yaşanan olumlu gelişmeler sonrası yüzü gülmüştü. Yeşil-kırmızılıların 2015 senesinde yıkılan Yalı'daki İlçe Stadı'nın yerine yapılacak yeni stat projesi için merkezi yönetimle yerel yönetim işbirliği yaparken, camia bayram sevinci yaşamıştı. Stat arazisi Gençlik Spor Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine inşaat için belediyeye verilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da önceki gün yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl temeli atılması planlanan yeni Karşıyaka Stadı için belediyenin 2026 bütçesinden 212 milyon TL ayırdığını açıkladı.

1 MİLYAR TL BÜTÇE GEREK

Ancak camiaya yakın yöneticilerden edinilen bilgiye göre, belediye tarafından ayrılan bütçenin yeterli olmadığı vurgulandı. Artan inşaat maliyetleri sebebiyle, 212 milyon TL'lik ödenekle, stadın temelinin bile atılmasının zor olduğu belirtildi. Stadın 2 yıl içinde tamamlanması için 2026 yılında 1 milyar TL, 2027 yılı için de 1 milyar TL olmak üzere toplam 2 milyar TL'lik bir kaynak yaratılmasının şart olduğunun altı çizildi.

2026 YILINDA İHALEYE ÇIKACAK

Şu an stat projesinin, Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir belediyesi yetkililerince incelendiği, inşaat ruhsatı yükümlülüklerine uygun bulunması halinde 2026 yılında ihaleye çıkacağı ifade edildi. Yapımcı firma ile belediye arasında sözleşme yapıldıktan sonra inşaatın başlaması bekleniyor. İhale sürecinin henüz başlamadığı, eğer ilk kazma vurulursa bile belediyenin 2026 için ayırdığı bütçenin statın yapımının tamamlanması için yetersiz kalacağı kulübe yakın isimlerce ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyakalı taraftarların kabri ilçede olan Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını verdiği stat için 2025 yılı bütçesinde 250 milyon TL kaynak ayırmıştı.