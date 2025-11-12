Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: ‘Spor devrimi yaşadık’

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Spor Zirvesi'nde Türk sporunun geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bak, zirvenin Türk sporunun vizyonunu ortaya koyması bakımından önemli bir platform haline geldiğini belirtti. Zirvede konuşan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spordan gelen bir lider olması ve gençlere yönelik vizyoner bakış açısının Türkiye'de büyük bir dönüşüm başlattığını söyledi. Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın spora olan ilgisi, sporcu geçmişi ve gençlik politikalarındaki vizyonu sayesinde Türkiye spor tarihinde büyük yatırımlar yapıldı. Ülkemiz adeta spor devrimi yaşadı. UEFA, FIFA ve Avrupa standartlarında 41 yeni stadyum inşa edildi. Bunun yanında yüzlerce spor salonu, yüzme havuzu, atletizm pisti ve çeşitli branşlara yönelik modern tesisler hayata geçti" dedi. Bakan Bak, Türkiye'nin spor altyapısının dünya ile rekabet edecek seviyeye ulaştığını vurguladı.

SALON SPORLARINDA TARİHİ BAŞARI

Bakan Osman Aşkın Bak, "Türkiye bugün spor altyapısı bakımından dünyanın en modern tesislerine sahip ülkelerden biridir. Bu altyapının karşılığını uluslararası başarılarla almaya başladık" dedi. Bakan Bak, Türk sporunun son dönemde elde ettiği başarıları da hatırlatırken, "2025 yılı Türk sporu açısından çok önemli bir yıl oldu. Kadın voleybol milli takımımız Dünya Şampiyonası'nda final oynadı. Erkek voleybol takımımız ise en genç kadro olarak dünya sıralamasında ilk altıya girdi. Basketbolda da çok önemli işler yapıldı, ciddi yatırımlar hayata geçirildi" dedi.