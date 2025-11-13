Dinçel, Fethiye’ye resmen veda etti

FETHİYESPOR'DA Play-Off şampiyonluğu yaşayan ve iki dönem görev yapan Teknik Direktör Selahattin Dinçel 1-1 biten son 68 Aksarayspor maçı sonrası taraftarların "Yönetim istifa, Dinçel istifa" sözlerinin ardından Başkan Esat Bakırcı ile görüşerek Fethiyespor'daki görevinden ayrıldı. Teknik Direktör Selahattin Dinçel, Fethiyespor tesislerinde yaptığı basın toplantısının ardından Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Hırçın, dernek üyeleri, taraftarlar ve bazı yöneticiler tarafından çiçeklerle uğurlandı.

FETHİYESPOR'U SEVİYORUM

Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Birinci dönemde hedefimiz kesinlikle şampiyonluktu; bu sonuca ulaşmamız gerekiyordu. Bütün olarak koyduğumuz hedefi gerçekleştirdik ve hep birlikte şampiyon olduk. İkinci dönemde ise, göreve geldiğimizde takımın ligdeki durumu sıralama açısından sıkıntılıydı. Devre arasında kötü bir gidiş olursa zor bir süreç yaşanabilirdi. Ancak bu dönemi el birliğiyle, birlikte aştık. Bu kulübü çok sevdiğimiz için, başkanımızın ve yöneticilerimizin bize inancından dolayı çaba gösteriyoruz. Futbolun doğasında bazen ayrılıklar kaçınılmaz. Son olarak şunu söylüyorum: Fethiyespor'u ve Fethiye'yi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.