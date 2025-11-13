Milli maç öncesi Vincenzo Montella'dan uyarı: Kulaklarınızı tıkayın

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolunda grup aşamasında Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesi yaşanan bahis skandalı sebebiyle teknik direktör Vincenzo Montella, takım ile bir toplantı yaptı. İtalyan teknik adam, futbolcularından dışarıda yaşanan gelişmelere kulaklarını tıkamasını ve sadece sahaya odaklanmalarını istedi.

Ay-yıldızlı ekiple bir toplantı gerçekleştiren İtalyan teknik adam "Sizden bu süreçte bir isteğim var. Kulaklarınızı tıkayın, sahaya odaklanın. Kısa bir süre sonra bizim için hayati önem taşıyan iki maça çıkacağız.