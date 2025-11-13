Osimhen ve Ndidi idmana çıkmadı

GALATASARAY'DAN Victor Osimhen ve Beşiktaş'tan Wilfried Ndidi'nin formasını giydiği Nijerya'da toplanan yeşil-beyazlılar, ardından maçın oynanacağı tarafsız saha için Fas'a geçtiler. Fas'ta teknik heyet ve federasyonu bekleyen büyük bir sürpriz vardı. Nijerya Milli Takım oyuncuları antrenmana iki senedir primlerini almadıkları gerekçesiyle çıkmama kararı aldı. Bunun üstüne Nijerya Futbol Federasyonu hemen devreye girdi ancak oyuncularla uzlaşmadı. Son olarak Ulusal Spor Komisyonu oyuncularla bir görüşme gerçekleştirerek antrenmanlara çıkmalarını istedi. Oyuncular ile taraflar arasında henüz net bir anlaşma olmadı.

BARCELONA'NIN ISRARI SÜRÜYOR

NİJERYA Milli Takım oyuncularının bugün gerçekleştirilecek antrenman öncesi Ulusal Spor Komisyonu ile bir görüşme daha yapması bekleniyor. Öte yandan İspanyol basının haberine göre Barcelona, Osimhen için bir rapor hazırladı. Sportif direktör Deco, Osimhen için hem oyuncu profili hem de maliyet olarak uygun buldu. Barcelona'nın raporunda Osimhen sadece bir gol makinesi değil, aynı zamanda karakteri ve liderlik özellikleriyle öne çıkıyor. Barcelona, Lewandowski'nin yerine genç ve gelişime açık bir oyuncu arıyor. İspanyol haber kaynağına göre Haaland, Julian Alvarez gibi forvetlere göre Osimhen'in maliyetinin daha uygun olduğunu yazıyor.