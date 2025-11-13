Talisca’ya yakın takip

FENERBAHÇE'NİN Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvarken mevcut kadrodaki futbolcularla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Brezilya basını, Corinthians'ın Anderson Talisca ile ilgilendiğini yazdı. Egool'de yer alan haberde; Brezilya ekibinin, FIFA yaptırımları nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya kalsa da takımı güçlendirecek deneyimli oyuncuları takıma kazandırmak istediği ve Talisca'nın bu tanıma uyduğu belirtildi. Corinthians'ın Anderson Talisca transferi için henüz resmi bir teklif yapmadığı ve Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesine yaklaşıldığı için ocak ayında bir ön sözleşme yapmayı planladığı aktarıldı. Haberde 31 yaşındaki futbolcuyla Corinthians'ın yanı sıra birkaç Brezilya ekibinin daha ilgilendiği aktarıldı.