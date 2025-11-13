Taşkın gitti Dalcı geldi

Sezon başından beri saha içi ve dışında problemler yaşayan, bahis soruşturmasında 4 futbolcusunun disipline sevk edilmesiyle darbe alan, 1. Lig'in ilk 12 haftası itibariyle düşme hattına yerleşen Manisa FK'da ani bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Son olarak deplasmanda Sivasspor'a 3-2 yenilerek galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Manisa ekibinde teknik direktör Taner Taşkın'la yollar ayrıldı ve yerine takımın başına Mustafa Dalcı getirildi. 2023-24 sezonunda da 12 maç siyah-beyazlıları çalıştıran Dalcı, 2 sezon sonra yeniden Ege ekibine dönmüş oldu. Manisa FK kulübü de yaptığı resmi açıklamada, " Manisa FK ailesine hoş geldin Mustafa Dalcı. Manisa Futbol Kulübümüz, tecrübeli teknik adam ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı ve ekibine hoş geldin diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

DALCI'NIN İKİNCİ DÖNEMİ OLACAK

Son olarak 2024-25 sezonunda Ankaragücü'nü çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, Manisa FK'nın başında olduğu dönemde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgilik bir grafik yakalamıştı. Manisa ekibinden ayrıldıktan sonra Dalcı, Adana Demirspor ve Sakaryaspor'da da görev almıştı. Taner Taşkın yönetiminde geçen sezonun son haftalarında Trendyol 1. Lig'de tutunan Manisa FK, yeni sezonda bir türlü toparlanamadı. Manisa, Mustafa Dalcı yönetiminde Ege ekibi yeni bir sayfa açmak istiyor.