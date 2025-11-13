TFF'den acil önlem planı!

TFF bir yandan bahis operasyonu ile ilgili çalışmalarını yürütürken bir yandan da bu sıkıntılı süreci göz önünde bulundurarak girişimlerini sürdürüyor. TFF'nin bahis skandalının ardından altyapı sisteminde köklü bir düzenleme için hazırlık yaptığı mevcut U19 Ligi kaldırılıp genç futbolcuların profesyonel kulüplere geçişini kolaylaştıracak yeni bir model uygulamayı planladığı gelen haberler arasında. Böylelikle hem kulüplerin genç oyunculara daha fazla şans vermesi teşvik edilecek hem de bahis skandalı nedeniyle ceza alması beklenen futbolcuların oluşturacağı kadrolardaki boşlukları doldurulabilecek. Bu sayede kulüpler, eksilen kadrolarını altyapıdan yetişen genç oyuncularla tamamlayabilecek.

"BAŞLICA YOLU EĞİTİM"

Hakemler konusunda da düğmeye basan TFF bilindiği üzere Yeditepe Üniversitesi ile hakem eğitimi ve gelişimi kapsamında iş birliği protokolü imzaladı. TFF hakemlik sistemini yeniden inşa edecek projelere ağırlık verirken Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, Yeditepe Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde Türk futboluna yeni hakemler kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Hacıosmanoğlu, "Hakemlik müessesemiz bu badireleri atlatacak, daha güçlü şekilde kök salacaktır. Bunun da başlıca yolu eğitimden geçmektedir" dedi.