Tire FK’dan açıklama var

FUTBOL dünyasını sarsan bahis skandalında Tire 2021 FK'da etkilenen kulüpler arasında yer alırken takımdan 10 futbolcunun bahis skandalında adının geçmesi ve bu futbolcuların tedbirli olarak profesyonel PFDK'ya sevk edilmesi üzerine kulüp başkanı Özkan Karadaş kamuoyunda yanlış anlaşıldığını öne sürdüğü bazı konulara açıklık getirdi. Karadaş, "Adı geçen futbolcularımız, formamız altında kesinlikle bahis oynamamışlardır" dedi. PFDK'dan bütün içeriklerin kendilerine ulaştığını ifade eden Başkan Karadaş "Futbolcularımızın çoğu 1 veya 2 kez bahis oynamış veya yine birçoğu hiç oynamamış, sadece hesapları mevcuttur. Oynayan futbolcularımız da bizden önce forma giydikleri kulüplerde Türkiye ligleri için bahis oynamamışlardır. Halk bu futbolcuları şike yapmış gibi algılıyor. Hiçbir kurum veya oyuncumuzun haksız yere haysiyet cellatlığına kurban gitmesini istemiyoruz" dedi.