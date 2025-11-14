Fener’in yıldızlarına hapis talebi geldi

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin sarılacivertli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanıklı davada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 5 sanığın 'kemik kırılmasına veya çıkığına neden olma suretiyle kasten yaralama' suçundan 2'şer yıldan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep etti. Cumhuriyet Savcısı, müşteki Ali Çelikkıran'ın yaşanan arbede sonucu vücudunda kemik kırığı olacak şekilde yaralandığı, yaralanmanın kişinin hayatını tehlikeye sokmadığı, yaralanmanın yaşam fonksiyonlarına etkisi orta 2 derecede olduğu, olay sırasında, sanık Hulusi Belgü'nün arbede sonrasında, müşteki Ali Çelikkıran'ın arkasına gelerek, Çelikkıran'ı arkasından darp ettiği, saçını çektiği belirtildi. Mütalaada, sanıklar Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın, 'kemik kırılmasına veya çıkığına neden olma suretiyle kasten yaralama' suçundan 2'şer yıldan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.