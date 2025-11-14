Rafa bilmecesi

BEŞİKTAŞ'IN Portekizli tecrübeli yıldız oyuncusu Rafa Silva'nın takımdaki geleceği gündemin ilk sırasına yükselirken, oyuncuyla ilgili ortaya atılan iddialar camiada huzursuzluğa neden oldu. Başarılı oyuncunun takımdan ayrılacağı hatta futbolu bırakmayı bile düşündüğüne yönelik haberler sonrası gözler yönetime çevrildi. Rafa Silva geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile özel bir görüşme yaptığı ve "Mutsuzum, devam etmek istemiyorum. Gerekirse futbolu bırakmayı bile düşünebilirim" dediği konuşulurken oyuncunun sezon boyunca yaşadığı form düşüklüğü, adaptasyon zorlukları ve mental yorgunluğun bu düşüncesinde etkili olduğu öne sürülüyor.

B PLANI ALEKSEY BATRAKOV

HEM Başkan Serdal Adalı'nın hem de Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in yaşananlarla ilgili devreye girdiği bilinirken Rafa Silva'nın kendisiyle özel bir görüşme yapmak isteyen Rençber'in teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Bu gelişme, yıldız futbolcunun takımdan duygusal olarak uzaklaştığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. 25 Haziran 2024'te serbest statüyle Beşiktaş'a imza atan ve bu sezon beklentilerin altında kalan Silva'nın, ülkesine dönme olasılığı her geçen gün güçleniyor. Ayrılık durumunda Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov için düğmeye basılacak. Yaz döneminde de gündeme gelen 20 yaşındaki futbolcunun transferi için her türlü fedakarlığın yapılacağı aktarıldı.