Trabzonspor’un süper ikilisi

TRABZONSPOR'UN hücum hattının en etkili iki ismi Paul Onuachu ve Felipe Augusto, Trendyol Süper Lig'de sezon başından bu yana gösterdikleri performansla birçok önemli futbolcuyu geride bıraktı. Onuachu ile Augusto, birlikte 13 gole imza atarak bu alanda ligin en üretken hücum ikilisi oldu. Onuachu 8 gol ve 1 asistle öne çıkarken, Augusto da 5 golle takımına katkı verdi. Onuachu ve Augusto, sadece performanslarıyla değil, ekonomik verimlilikleriyle de Süper Lig'de ön planda. Birlikte 13 gole ulaşan bordo-mavili oyuncular, hem süre hem maliyet açısından rakiplerinin önünde yer aldı. Trabzonsporlu futbolcular, takım bütçesine oranla verdikleri katkı bakımından rakip hücum hatlarına büyük fark attı. Trabzonspor'un golcü ikilisini, Fenerbahçe'den En-Nesyri ve Talisca takip etti. Sarı-lacivertli oyuncular, toplamda 11 gole imza atarken, En-Nesyri 6 gol, Talisca ise 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.