Bitirelim şu işi! Bizim Çocuklar bu akşam Bursa'da mücadele edecek!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5'inci maçında bugün Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edecek. Saat 20.00'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan Nicholas Walsh yönetecek. Walsh'ın yardımcılıklarını ise Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

1 PUAN ALMASI YETECEK Türkiye, bugün oynanacak karşılaşma öncesinde 9 puanla grupta ikinci sırada. Puanı bulunmayan Bulgaristan grubun son sırasında yer alırken, 4'te 4 yapan İspanya liderlik koltuğunda oturuyor. Ay-yıldızlılar, mücadeleden puan alması halinde Mart ayında oynanacak Play- Off'ta mücadele etmeyi garantileyecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takım mücadele edecek. Avrupa kıtasından 16 takım, Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada bitiren 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak. 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımla toplamda 16 takımın mücadele edeceği Play-Off sonrasında ise 4 takım daha Dünya Kupası'na gidecek. Play-Offlar, 2026 Mart ayının son haftasında oynanacak. İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı. Grubun diğer maçında aynı saatte Gürcistan, İspanya'yı konuk edecek.





GÖZLER ARDA VE KENAN'DA

A Milli Takımımızın bugünkü mücadelesinde gözler genç yeteneklerimiz Arda Güler ve Kenan Yıldız'da olacak. Hücum hattında bu iki oyuncumuzdan çok şey bekliyoruz. Arda elemelerde 1 gol atıp, 3 asist yaparken, Kenan ise 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Ayrıca İnter formasıyla fırtına gibi esen Hakan Çalhanoğlu da teknik direktör Vincenzo Montella'nın en önemli kozlarından biri olacak.