Bitirelim şu işi! Bizim Çocuklar bu akşam Bursa'da mücadele edecek!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5'inci maçında bugün Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edecek. Saat 20.00'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan Nicholas Walsh yönetecek. Walsh'ın yardımcılıklarını ise Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak.
1 PUAN ALMASI YETECEK
Türkiye, bugün oynanacak karşılaşma öncesinde 9 puanla grupta ikinci sırada. Puanı bulunmayan Bulgaristan grubun son sırasında yer alırken, 4'te 4 yapan İspanya liderlik koltuğunda oturuyor. Ay-yıldızlılar, mücadeleden puan alması halinde Mart ayında oynanacak Play- Off'ta mücadele etmeyi garantileyecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takım mücadele edecek. Avrupa kıtasından 16 takım, Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada bitiren 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak. 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımla toplamda 16 takımın mücadele edeceği Play-Off sonrasında ise 4 takım daha Dünya Kupası'na gidecek. Play-Offlar, 2026 Mart ayının son haftasında oynanacak. İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı. Grubun diğer maçında aynı saatte Gürcistan, İspanya'yı konuk edecek.
GÖZLER ARDA VE KENAN'DA
A Milli Takımımızın bugünkü mücadelesinde gözler genç yeteneklerimiz Arda Güler ve Kenan Yıldız'da olacak. Hücum hattında bu iki oyuncumuzdan çok şey bekliyoruz. Arda elemelerde 1 gol atıp, 3 asist yaparken, Kenan ise 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Ayrıca İnter formasıyla fırtına gibi esen Hakan Çalhanoğlu da teknik direktör Vincenzo Montella'nın en önemli kozlarından biri olacak.
VİNCENZO MONTELLA 28. SINAVINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 20'si resmi, 7'si özel olmak üzere 27 müsabaka oynadı. Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 15 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Montella tarafından belirlenen aday kadroda Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir'den Yusuf Sarı da yaklaşık 2 yıllık aranın ardından aday kadroya çağrıldı. Kadrodan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine de Mustafa Eskihellaç, Bulgaristan ve İspanya maçlarının
aday kadrosuna dahil edildi.
Bursa'daki sınavımız kapalı gişe
BULGARİSTAN ile bu akşam Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynayacak A Milli Takımımız'ı müthiş bir taraftar desteği bekliyor. Bursa'daki futbolseverlerin ay-yıldızlıların oynayacağı Bulgaristan maçına yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Dünya Kupası yolundaki kritik karşılaşmanın kapalı gişe olacağı ve tüm tribünlerin dolacağı kaydedildi. Ayyıldızlılar, Bulgaristan karşılaşmasıyla birlikte 964 gün sonra Bursa'da maç oynayacak. Milliler, Bursa'daki son maçında EURO 2024 Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı konuk etmiş ve rakibine 2-0 yenilmişti.