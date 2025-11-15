Büyük Altay’ın kozu fikstürü

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Balıkesirspor'a 1-0 yenilerek 6 puanda kalan ve yeniden düşme hattına giren Altay, ilk yarının son 5 maçında kendi rakipleriyle kozlarını paylaşacak. Bahis soruşturması nedeniyle lige verilen aranın ardından 9 puanlı Alanya 1221'e konuk olacak siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta evinde yine 9 puan toplayan Eskişehir Anadoluspor'la karşılaşacak. İzmir temsilcisi daha sonra sırasıyla 8 puanlı İzmir Çoruhlu FK (D), 2 puanlı Nazillispor ve 6 puanlı Afyonspor'la (D) rakip olacak. Altay bu periyotta maksimum puan toplayıp devre arasında tehlikeli bölgeden uzaklaşarak girmenin planlarını yapıyor.