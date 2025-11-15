Ege’nin Sultanları

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda, Ege kulüplerinde oynayan üç oyuncu yer aldı. Organizasyonda oynanan 5 karşılaşmada namağlup altın madalyaya uzanan Filenin Sultanları tüm Türkiye'yi gururlandırırken, bu sevince ek olarak Göztepe'de forma giyen pasör Eda Nazlı Kafkas, Aras'ta görev yapan pasör çaprazı Defne Başyolcu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde forma giyen smaçör Merve Nur Öztürk bu şampiyon kadroda yer alan isimler oldular. Millilerimiz grupta Afganistan, İran, Azerbaycan ve Tacikistan'ı set vermeden 3-0'lık skorlarla, finalde de Azerbaycan'ı aynı skorla geçerek namağlup bir şekilde İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci kez zafere ulaştı. Eda Nazlı Kafkas da buraya altın madalya hedefiyle geldiklerini ve bunu başardıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Biz şampiyonluğa ve altın madalyaya odaklanarak çalıştık. Ama takımımız iyi bir takım, bu kızlarla gurur duyuyorum, iyi bir iş çıkardık ve altın madalyayı ülkemize getirdik. Açıkçası bayrağımızı, bu forma üzerinde taşıyarak altın madalya kazanmak çok gurur verici" dedi.