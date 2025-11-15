Göztepe’den çifte hamle!

GÖZTEPE milli araya iki galibiyetle Avrupa potasına oldukça yakın girerken, takımda transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar özellikle son iki maçta hücumda daha etkili görünse de yönetim teknik direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda golcü transferi için kolları sıvadı. Geçen sezon bu konuda büyük sıkıntılar yaşayan İzmir ekibinde kurmaylar hem bitirici özelliği yüksek isimleri kadrosuna katmak hem de takım içerisindeki rekabeti üst seviyeye çıkaracak hamleleri yapmanın peşinde. Bu doğrultu da Afrika'da önemli scouting hamleleri yapan Göz-Göz'ün iki oyuncuyu gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, İngiltere Championship ekiplerinden Watford forması giyen Mamadou Doumbia ve Fransız temsilcilerinden Lyon'un B Takımı'nda oynayan Bryan Meyo Ngoua'yı radarına aldığı iddia edildi. Son iki sezondur İngiliz ekibinin formasını giyen 19 yaşındaki Doumbia, futbola ülkesi Mali'nin Black Stars takımında başladı.Watford formasıyla iki sezonda 32 müsabakaya çıkan yıldız adayı 3 gollük katkı verdi.

MİLLİ FORMAYI GİYİYOR

Mali U17 Takımı'yla 9 maçta 8 gol atan Doumbia, a takım da ise 3 maçta 1 golle oynadı. Takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi olan genç oyuncunun da gençlere verdiği önem nedeniyle İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Fransa'da doğan ve Lyon B Takımı'nda profesyonel olan Ngoua ise genç yaşında Gabon Milli Takımı'nda gösterdiği performansla bir çok takımı peşine taktı. Milli takım formasını 3 maçta giyen Ngoua 2 gol attı. 19 yaşındaki golcü oyuncunun ilk etapta kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.