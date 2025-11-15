İzmir’de potada kritik cumartesi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege ekipleri bugün kritik randevulara çıkacak. Günün ilk randevusunda Aliağa Petkimspor alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bursaspor'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde 7 maçta 3 galibiyeti bulunan Petkimspor üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Esenler Erokspor'a evinde yenilmişti. Son üç maçını kaybeden Bursaspor ise antrenör Nenad Markovic'le yollarını ayırıp Ahmet Çakı'yı göreve getirmişti. FIBA Europe Kupası C Grubu'nda hafta içinde konuk ettiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEK Larnaca'yı 101-58 mağlup ederek liderliğini koruyan Petkimspor, ligde de üst sıraları hedefliyor.

KAF-KAF MI? MANİSA MI?

Akşam saatlerinde ise düşme potasından uzaklaşmaya çalışan takımlardan Karşıyaka ve Manisa Basket bugün önemli Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de start alacak. Oynadığı 7 maçta yalnız 1 galibiyet alarak düşme hattına demir atan ligin köklü ekibi Karşıyaka, bu mücadele öncesi Faruk Beşok'la yollarını ayırıp antrenörlük görevine Candost Volkan'ı getirmişti. Kaf-Kaf, kadrosunu da Polonyalı forvet Michal Sokolowski'yle güçlendirdi. Manisa Basket ise 2 galibiyetle yeşil-kırmızılıların hemen üzerinde yer alıyor

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın diğer maçlarının programı ise şöyle:

● Bugün: 15.30 Mersinspor-Türk Telekom (Servet Tazegül),

● Yarın: 13.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi), 15.30 Trabzonspor-Beşiktaş GAİN (Hayri Gür), 18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi), 20.30 Esenler Erokspor- Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem).