Merkezefendi’den forvet takviyesi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, dış transferde 25 yaşındaki Belçikalı eski forveti Vrenz Bleijenbergh ile anlaştı. Denizli temsilcisinden yapılan açıklamada, "Şehrin Efendileri'ne yeniden hoş geldin Vrenz. Şimdi yeniden aynı sahnede, aynı şehirde, aynı hedef için birlikteyiz" ifadelerine yer verildi. Merkezefendi'de 2023-25 yılları arasında 2 sezon forma giyip yaz döneminde Avustralya ekibi Melbourne Phoenix'e transfer olan basketbolcu kısa süre sonra yuvaya dönmüş oldu. Öte yandan Bahçeşehir Koleji deplasmanında aşil tendonundan sakatlanan Belçikalı Hans Wanjvin'in sezonu kapattığı bildirildi.