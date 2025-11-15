Sarı-kırmızılıların rövanş hesabı

GÖZTEPE, lige verilen milli arada hız kesmeden Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle iki takım taraftarının büyük önem verdiği müsabaka öncesi Stoilov'un öğrencileri verilen iznin ardından çalışmalara yoğun tempoda başladı. Sarıkırmızılılar, rakibiyle en son 1. Lig'de şampiyon olduğu sezon karşılaşmış ve kendi sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-2 mağlup olmuştu. Rakibini en son 2004 yılında sahasında 4-2 mağlup eden Göz-Göz, hem ligde ilk kez üçte üç yapmak hem de rakibi karşısında rövanşı alarak galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Göztepe, son olarak lider Galatasaray'ı mağlup ederek iyi bir hava yakalayan rakibinin kendisine yaklaşmasına da izin vermek istemiyor.