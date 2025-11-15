Türkiye Kupası’nda 4. tur programı belli oldu

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Ege ekiplerinin oynanacağı müsabakaların tarihleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda karşılaşmalar 2, 3 ve 4 Aralık'ta tek maç usulüne göre oynanacak. Tur atlayan takımlar gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak. 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da Aliağa FK deplasmanda Sivasspor'la, Göztepe gurbette saat 18.00'de Beyoğlu Yeni Çarşı'yla karşılaşacak. 4 Aralık Perşembe günü Fethiyespor saat 13.30'da deplasmanda Bandırmaspor'la oynarken, aynı gün ve saatte Ege derbisinde Muğla'da, Muğlaspor ve Bodrum FK karşı karşıya gelecek.