Aslan’da Icardi kalıyor

TRENDYOL Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray'da, özellikle ilk iki sezonda takımın şampiyonluklarında önemli rol oynayan Mauro Icardi'nin sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Sarı-kırmızılı yönetim, geleceği merakla beklenen yıldız futbolcu için kararını verdi. Sakatlığını yeni atlatan ve formunu yeniden kazanmaya çalışan Arjantinli futbolcu, kulüpte kalmak istiyor. Sky Sports Almanya'nın aktardığına göre, Galatasaray yönetimi Mauro Icardi'nin yıldızın takımda kalmasına karar verdi. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki golcü ile sözleşme uzatma konusunda ilk görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor.

ARJANTİN'DEN ARADILAR

ARJANTİN golcü Icardi'nin kız arkadaşı China Suarez, Arjantin'de bir TV programına konuk oldu. China, yayında sunucu Mario Pergolini'nin sorularını yanıtlarken stüdyoya birden Mauro Icardi girdi. Elindeki Galatasaray formasını sunucu Pergolini'ye hediye eden yıldız, "Ne zaman evleneceksiniz" sorularına "Boşandıktan sonra yanıtını verirken Arjantin'e dönüş ihtimaliyle ilgili şunları söyledi: "Ben Newell'lıyım. Dönmem için birkaç kez aradılar. Ama daha vaktim var. Tüm hayatımı Avrupa'da kurdum."