Bodrum FK’dan anlamlı ağırlama

BODRUM Futbol Kulübü, anlamlı sosyal sorumluluk projelerinden birine daha imza attı. Malatya Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve koruma altında bulunan bir grup çocuk, hayırsever bir iş insanının desteğiyle Kasım ara tatilinde Bodrum'da misafir edildi. Çocuklar, hem moral buldukları hem de yeni deneyimler kazandıkları bir haftalık yoğun programla tatili değerlendirdi. Bodrum FK da ilçede ağırlanan çocukları statta misafir ederek forma, kaşkol ve futbol topu hediye etti. Kulübün sıcak ilgisi, çocuklar için gezinin en heyecanlı anlarından biri oldu. Çocuklar, saha ortamını deneyimleyerek camianın misafirperverliğiyle keyifli dakikalar yaşadı. Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu anlamlı organizasyonda katkı sunan hayırsever iş insanına, Muğla protokolüne ve Bodrum FK'ya teşekkür etti.