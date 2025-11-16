Derbi Manisa’nın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege derbisinde Manisa Basket deplasmanda karşılaştığı Karşıyaka'yı 69-80 yendi ve iki maç aradan sonra galibiyete ulaştı. İzmir temsilcisi ise üst üste 6. mağlubiyetini almaktan kurtulamadı. Manisa ekibi, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada hata yapmazken, yeşil-kırmızılılara fırsat vermedi. Manisa Basket ilk periyodu 21-20'lik skorla önde tamamlarken, soyunma odasına ise 36-45'lik sonuçla önde gitti. Üçüncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Manisa ekibi, son çeyreğe 50-60 üstünlükle girdi.

KAF-KAF'IN ÇABASI YETMEDİ

Müsabakanın dördüncü periyodunda Karşıyaka tüm çabalarına rağmen skor avantajını eline alamazken, Manisa Basket özellikle hücum ribaundları ile bulduğu sayılarla sonuca gitti. Karşılaşmayı Manisa Basket 69-80'lik skorla kazandı. Müsabakanın en skorer isimleri 20'şer sayıyla Manisa Basket forması giyen Hassan Smith ve Judah Mintz oldu.