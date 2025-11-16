Fethiyespor’da belirsizlik sürüyor

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor'da teknik belirsizlik devam ediyor. Sezona Play-Off hedefiyle başlayan ancak özellikle son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan lacivert-beyazlılarda geçtiğimiz günlerde teknik direktör Selahaddin Dinçel ile yollar ayrılmıştı. Yönetim henüz bir teknik direktörle anlaşmazken, bir yandan da PFDK'dan gelecek haberi bekliyor. Bilindiği gibi tüm Türkiye'yi şok eden bahis skandalıyla ilgili Fethiyespor'dan tam yedi oyuncu PFDK'ya sevk edilmişti. Muğla temsilcisi, PFDK'nın Furkan Ceylan, Nurettin Çakır, Ramazan Çevik, Serdarcan Eralp, Ahmet Mert Koşar, Miraç Göktürk Özel ve Mehmet Kaan Türkmen hakkında vereceği kararı bekliyor.