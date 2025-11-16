Kartal’dan Roque bombası

BEŞİKTAŞ'TA yönetim, Portekizli Rafa Silva'yı şu ana kadar ayrılık düşüncesinden döndüremedi. Ülkesine dönmek isteyen ve Beşiktaş'ı kafasından silen yıldız oyuncuyla ocak ayında yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, yıldız bir oyuncuyla anlaşmak için transfer çarklarını çalıştırdı. Siyah-beyazlılar, Barcelona'da hayal kırıklığı yaşadığı için Brezilya'ya dönen Vitor Roque'ye Rafa Silva'nın formasını vermek için harekete geçti. Oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu. Geçen sezon ara transfer döneminde 25 milyon Euro'ya Palmeiras'a dönen 20 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tüm şartları zorlamaya başladı.