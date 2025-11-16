Süper Lig, dünyada ilk 10’a bile giremedi

OPTA, dünyanın en güçlü liglerini açıkladı. Süper Lig sıralamada gerilere düştü. Açıklanan 20 ligin 16'sı Avrupa'da yer alırken, yapılan sıralamada takımların ortalama reytingleri, en iyi kulüp performans seviyelerine bakarak rekabet derinliği ve genel lig kalitesi baz alındı. İngiltere Premier Lig, 91 puanla zirvede yer alırken, ardından İspanya La Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue1, İngiltere Championship ilk 5 sırada konumlandı. Türkiye Süper Lig ise (75.3), Hollanda Eredivisie ile birlikte aynı puanı paylaşırken, 14. sırada kendine yer bulabildi. İngiltere'de 2. Lig seviyesi olan Championship'in ilk 5 içinde yer alması dikkatleri çekti.