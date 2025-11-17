Kartal’da kriz büyüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor. Siyahbeyazlı ekipte forma giyen ve kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildiren Rafa Silva ile ilgili dün flaş bir gelişme daha yaşandı. Dün sabah saatlerinde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Portekizli futbolcunun, salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadığı belirtildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın önceki gün, bir basın toplantısı düzenleyerek Portekizli Rafa Silva'ya rest çekmişti. Aynı gün akşam saatlerinde ise yıldız oyuncunun menajerlik şirketi, 21 maddelik bir açıklama yayınlayarak Kartal yönetimine yanıt vermişti.

SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTILAR

Portekizli yıldız orta saha Rafa Silva'nın menajerlik şirketi Onsoccer International, Beşiktaşlı futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamasında oyuncunun kariyerini bitirme gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulamıştı. Yapılan 21 maddelik açıklamada, Rafa'nın Beşiktaş'ta kendisini kimsenin üzerinde görmediğini ancak mevcut şartlar nedeniyle görevini eskisi gibi sürdüremediğini hissettiği ve ekim ayında kulübe ayrılmak istediğini bildirdiği aktarıldı. Öte diğini yandan Beşiktaş'ın, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rafa için 15 milyon Euro talep ettiği hatırlatıldı. Açıklamanın sonunda taraflara "ortak çıkarları gözeten bir çözüm için sağduyu" çağrısı yapıldı.