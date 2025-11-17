Merkezefendi zincir kırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket, taraftarı önünde konuk ettiği Tofaş'ı 78-72 yendi. Müsabakaya iki ekip de oldukça dengeli başlarken sergilerken, ilk çeyreği Tofaş 16-17'lik skorla önde tamamladı. İkinci periyotta Denizli temsilcisi ağırlığını hissettirmeye başladı. Ev sahibi ekip bulduğu sayılarla soyunma odasına 38-35 önde gitti. Üçüncü periyotta ise Merkezefendi Belediyesi Basket adeta rakibini sahadan sildi.

SON ÇEYREK NEFES KESTİ

Yeşil-mavililer iyi savunma ve etkili hücum sonunda son çeyreğe 62-48'lik skorla 14 sayı farkla gitti. Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Denizli ekibi 20 sayıya kadar çıkardığı farkı koruyamazken, son dakikalara eşitlikle geçildi. Nefes kesen son bölümde Merkezefendi temsilcisi soğukkanlı kalmayı başararak rakibine fırsat vermedi ve parkeden 78-72'lik skorla galibiyetle ayrıldı. Denizli temsilcisinde Roko Badzim kaydettiği 21 sayıyla yıldızlaşırken, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Aaron Hawkings Jr. 15, Mahir Ağva 11, Vrenz Bleijenbergh 10, Alen Omic ve Ömer Can İlyasoğlu 8'er, Jerome Smith Jr. 3 ve Emre Tanışan ise 2 sayıyla galibiyetin mimarları oldu.