Alaçatıspor’da derbi telaşı

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu 8. hafta mücadelesinde Alaçatıspor, sahasında konuk ettiği Özderespor'u son dakika golüyle 1-0 mağlup ederken, puanını 13'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Grupta iddiasını koruyan İzmir ekibinde gözler gelecek hafta oynanacak derbiye çevrildi. Ligin ilk devresinin son haftasında bölgeyi heyecanlandıran müsabakada Alaçatıspor, 23 Kasım Pazar günü 9 puanla 5. sıradaki takipçisi Çeşme Belediyespor'a konuk olacak. Alaçatı ekibi sahadan galibiyetle ayrılarak ilk iki sırayla puan farkını eritmenin hesaplarını yapıyor.