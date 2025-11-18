Fener hareketli

Süper Lig'de milli araya lider Galatasaray'ın bir puan altında ikinci sırada giren Fenerbahçe'de gündem golcü transferi. Sarı-lacivertliler, hücum hattındaki etkinliğini artırmak için düğmeye basarken iki golcüyü listenin ilk sırasına yerleştirdi. Yönetim, golcü transferi için Atletico Madrid'den Alexander Sörloth ve AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott'tan birini kadrosuna katmak istiyor. İrlandalı Parrott, ülkesinin Portekiz ve Macaristan ile oynadığı maçlarda attığı gollerle dikkat çekti. Önceki akşam oynanan Macaristan maçında hat-trick yapan 23 yaşındaki futbolcu ülkesine Play-Off biletini kazandırdı. Parrott, ayrıca bu sezon Hollanda'da AZ Alkmaar forması altında bu sezon 14 karşılaşmada 13 gol kaydetti ve iki de asist yaptı.

NORVEÇLİ YILDIZA YAKIN TAKİP

İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth da sarı-lacivertlilerin uzun süredir transfer gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki İtalya-Norveç maçına gitmesi Sörloth iddialarını yeniden alevlendirdi. Atletico Madrid forması altında bu sezon daha çok sonradan oyuna dahil olan Sörloth, çıktığı 14 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. Ülkemizde bir dönem Trabzonspor forması da giyen 29 yaşındaki Norveçli yıldız, daha çok forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, iki yıldız isimden birini ocak ayında kadrosuna katarak ileri uçta elini güçlendirmek istiyor.