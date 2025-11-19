Beşiktaş’a Faslı bek!

BEŞİKTAŞ'TA devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Benfica'dan transfer edilen David Jurasek'ten istediği verimi alamayan siyahbeyazlılar aradığı beki Hollanda'da buldu. Siyah-beyazlı yönetim, Utrecht'te kariyerini sürdüren Souffian El Karouani'yi transfer listesine eklediği iddia edildi. 25 yaşındaki oyuncunun Hollanda ekibiyle olan mukavelesinin sezon sonu bitecek olması transfer için avantaj teşkil ediyor. Siyah-beyazlı kurmaylar bonservis bedeli ödemeden Faslı sol beki kadroya katmak istiyor. Yönetim, kiralık olan Jurasek'i kulübü Benfica'ya geri göndermek ve yerine Souffian El Karouani'yi almanın hesaplarını yapıyor. 24 yaşındaki Faslı futbolcu, performansıyla hem teknik heyetin hem de scout ekibinin dikkatini çekti ve transfer listesinde üst sıralara yerleşti. Utrecht'te sezona süper bir başlangıç yapan Karouani, forma giydiği 22 müsabakada 3 kez ağları sallarken, 13 de asiste imza attı. Faslı futbolcu, orijinal mevkii sol bek dışında sol kanat ve merkez orta sahada görev yapabiliyor.

RAFA SİLVA KRİZİ SÜRÜYOR

Kartal'da Rafa Silva krizi sürüyor. Beşiktaş Kulübü, ağrısı olduğu gerekçesiyle bugünkü idmana da katılmayan Rafa Silva'nın MR'a gireceğini duyurdu. Portekizli futbolcu ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Rafa Silva, bugün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesine girecek."