Ekrem Öztürk’ten gümüş madalya

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye bir madalya daha kazandı. Milli güreşçi Ekrem Öztürk, gümüş madalya elde ederek gurur kaynağı oldu. Boulevard SEF Arena'da grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Ekrem Öztürk, gümüş madalyanın sahibi oldu. Çeyrek finalde Iraklı Sajad Albidhan'ı 9-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli güreşçimiz, yarı finalde Cezayirli Fergat Abdülkerim'i 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Dün altın madalya için finalde Özbek rakibi Alisher Ganiev ile karşılaşan Öztürk, rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.