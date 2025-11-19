Erzurum’dan tarih yazan performans

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor, geride kalan 13 hafta sonunda sergilediği performansla tarih yazdı. Erzurum ekibi, bu süreçte namağlup olarak tarihe geçerken, kulüp tarihinde 20 sezon sonra bu başarıyı tekrarlamayı başardı. Erzurumspor'un bu eşsiz serisinin bir önceki örneği, 2005-06 sezonunda Bursaspor tarafından yapılmıştı. Mavi-beyazlılar, 13 karşılaşmada 5 galibiyet ve 8 beraberlik alırken, rakiplerine hiç geçit vermedi. Dadaşlar, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Iğdır FK karşısında da bu seriyi sürdürmenin peşinde olacak.